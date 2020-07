Celstraf voor 16-jarige dader van dodelijke steekpartij Drachten

Een 16-jarige jongen uit het Friese Gorredijk is door de rechtbank in Leeuwarden wegens doodslag veroordeeld tot 265 dagen jeugddetentie. Hij stak op 22 december de 15-jarige Roan Brilstra neer, die een week later aan zijn verwondingen overleed. Een deel van zijn straf heeft de jongen al uitgezeten.

Naast de gevangenisstraf kreeg hij ook voorwaardelijk jeugd-tbs opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Hij moet zich laten behandelen in een GGZ-instelling. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar.

Beroving

De jongen wilde bij een café in Drachten samen met een 14-jarige jongen Roan Brilstra beroven. Die liet dat niet zomaar gebeuren, sloot hem met een paar vrienden in en sloeg en schopte hem. De 16-jarige jongen stak hem daarop neer met een keukenmes.

Het slachtoffer overleed op 30 december, een dag na zijn zestiende verjaardag, in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank gaat het om noodweer, maar is de dader over de grens van de noodzakelijke verdediging gegaan door zijn aanvaller met een mes in zijn borst te steken.