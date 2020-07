Ouders krijgen vandaag coronacompensatie voor kinderopvangkosten

Bijna drie maanden waren ze vanwege corona gesloten: de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en de opvang bij gastouders. En al die tijd werd van ouders gevraagd de rekening gewoon te betalen. De beloofde compensatie die 570.000 gezinnen krijgen voor hun eigen bijdrage wordt vandaag op hun rekening gestort.

Maar er zijn duizenden ouders die stellen dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben, zegt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). En dat terwijl staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan het begin van de coronacrisis ouders compensatie beloofde voor het doorbetalen van de niet verkregen opvang. "Anders lopen we het risico dat opvanglocaties moeten sluiten. Dat willen we met compensatie voor alle ouders voorkomen."

Ouders die in een essentiële sector werken en daarom hun kind tijdens de coronasluiting wél in de opvang konden onderbrengen, worden ook gecompenseerd.

Geen opvangtoeslag

De ouders van 3300 kinderen die geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag, hebben niets gecompenseerd gekregen en voor hen is er nog steeds geen regeling. Daarnaast trekken veel ouders bij BOinK aan de bel omdat zij minder geld terugkrijgen dan ze betaald hebben.

De eerste groep is inmiddels op de radar van de staatssecretaris. "Momenteel wordt bezien of voor deze groep een vorm van tegemoetkoming wenselijk en mogelijk is", schreef Van Ark vorige week aan de Kamer.

Hoger of lager

Van slordigheden in het systeem, waardoor ouders fors minder compensatie zouden krijgen, is volgens het ministerie geen sprake. "De Sociale Verzekeringsbank krijgt ook weinig telefoontjes met vragen", zegt een woordvoerder. "We hebben contact gehad met BOinK. Die hebben ons één concrete casus gegeven. Geen duizenden." Die ene zaak bestudeert het ministerie nog.

Wel staat in de Kamerbrief dat het ministerie altijd al uitging van kleine verschillen tussen de eigen bijdrage en de compensatie in een deel van de gevallen. "Door een aantal versimpelingen in de regeling kan de hoogte van de vergoeding afwijken van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage, waardoor de vergoeding hoger of lager kan uitvallen."

Ouders kunnen te veel geld krijgen doordat het ministerie is uitgegaan van een vaste maximale uurprijs. Verder kan de compensatie afwijken van de betaalde opvangkosten als de gegevens die ouders voor april hadden doorgegeven niet overeenkomen met de daadwerkelijke situatie. Als de ouders bijvoorbeeld te weinig kinderopvanguren hebben opgegeven, zal de compensatie lager zijn dan de betaalde eigen bijdrage. "Wij vragen begrip aan ouders voor deze afwijkingen."