Ouders krijgen kosten kinderopvang terug vanwege coronacrisis

Ouders krijgen de kosten van de kinderopvang terug voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen. Sinds maandag mogen alleen mensen met zogenoemde cruciale beroepen, zoals de zorg en hulpdiensten, hun kinderen nog naar de opvang brengen.

Alle ouders krijgen de eigen bijdrage die ze betalen voor de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, heeft het kabinet besloten. In eerste instantie werd naar buiten gebracht dat ouders met een cruciaal beroep geen geld zouden terugkrijgen, omdat zij hun kinderen gewoon mogen brengen, maar later bleek dat toch iedereen het geld terugkrijgt.

Ouders moeten overigens wel eerst de rekening van opvang betalen. Later wordt het bedrag dan teruggestort via de kinderopvangorganisaties.

"Als de rekeningen niet betaald worden, dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten", zegt staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn."

De teruggave geldt voorlopig tot en met 6 april, omdat de maatregelen tegen de corona-uitbraak ook tot dan gelden. Als de situatie aanhoudt, dan kan de teruggave-maatregel verlengd worden, volgens Van Ark "bijvoorbeeld met enkele weken".