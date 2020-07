Wat moet de EU met zorgenkind Italië? 'Niets doen is geen optie'

Italië heeft de afgelopen dertig jaar volgens Afonso juist enorm veel bezuinigd. "Als de overheid te veel bezuinigt, kun je groei afremmen." Volgens Afonso en Wijffelaars moet de Italiaanse economie daarom worden aangezwengeld, bijvoorbeeld met een steunpakket.

Maar Hoogduin is minder optimistisch. In het pakket wordt vooralsnog niet gesproken over staatsschulden en dat is volgens de econoom een grote fout. "Nog eens leningen geven aan landen die al diep in de schulden zitten, lost niets op. Je zou het juist moeten hebben over het deels kwijtschelden van schulden, maar dat is voor de politiek niet te verkopen aan kiezers." Nederland moet daarom ook gewoon strikte voorwaarden aan die giften koppelen, volgens Hoogduin.

Niets doen geen optie

Ook Wijffelaars en Afonso zien nog kans om de Italiaanse economie te laten groeien en zo de staatsschuld te verlagen. Maar dan zouden de leningen wel giften moeten worden. Anders kan het steunpakket averechts werken.

Niets doen aan de economische situatie in Zuid-Europa is volgens alle drie geen optie. De economische gevolgen zouden voor zowel Nederland als Italië groot zijn. De Europese economieën zijn met elkaar verweven, dat gaat verder dan de export en import. Het instorten van de Italiaanse economie kan volgens de Rabobank grotere gevolgen hebben dan schattingen laten zien.

Op 17 en 18 juli komen de Europese ministers bijeen. Het is de vraag of er na maanden van overleg een akkoord komt en of de maatregelen in het steunpakket landen als Italië uit de brand helpen.