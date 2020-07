Kabinet past corona-spoedwet aan na kritiek

Het kabinet past de aangekondigde corona-spoedwet verregaand aan om tegemoet te komen aan de luide kritiek. Bronnen bevestigen een bericht daarover van het AD.

De veelbesproken corona-app, die gebruikt kan worden voor het opsporen van besmettingen, is helemaal uit de wet gehaald. Ook de mogelijkheid voor de politie om in te grijpen bij mensen thuis staat niet meer in de wet, zeggen de bronnen.

Het kabinet wil met de spoedwet de huidige noodverordeningen vervangen. Die worden gehandhaafd door de burgemeesters, zonder dat gemeenteraden of burgers er iets over te zeggen hebben. Het was de Tweede Kamer die aandrong op een betere juridische basis voor de coronamaatregelen, maar sinds het kabinet de concepttekst van de wet openbaarde, is er juist vanuit de Kamer veel kritiek.

Achter de schermen

Omdat daarmee de steun voor de wet dreigde weg te vallen, is er achter de schermen onderhandeld tussen de coalitiepartijen. De oorspronkelijke invoeringsdatum, 1 juli, werd losgelaten. Naar verwachting neemt het kabinet aanstaande vrijdag een definitief besluit. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer zich er nog over uitspreken.

Critici zeiden meteen al dat de spoedwet de overheid veel te veel macht geeft. Ook de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, ziet grote bezwaren.

Waarschijnlijk komt er voor de corona-app een aparte wet, waarin nog eens expliciet wordt vastgelegd dat het gebruik daarvan geheel vrijwillig is en niet kan worden opgelegd.

Zes maanden geldig

In de oorspronkelijke wet stond dat het "noodzaak" kan zijn dat de politie een woning binnengaat, omdat daar iets gebeurt waardoor het virus verspreid kan worden. Veel critici vonden dat veel te ver gaan, omdat de politie dan ook zou kunnen binnenvallen bij een familiefeestje in een te krappe woonkamer.

De geldingsduur van de wet wordt ook verkort, van een jaar naar zes maanden. Als de pandemie aanhoudt of weer oplaait, kan de wet met toestemming van het parlement verlengd worden.