30.000 claims tegen Facebook: 'Dit is ongekend'

Het aantal claims dat is ingediend bij de Consumentenbond tegen Facebook wegens privacyschending, stond rond het middaguur op 30.000. "Niet eerder zijn er zo snel, zo veel reacties binnengekomen. Dit is ongekend", reageert woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

Volgens de bond en Data Privacy Stichting (DPS) heeft Facebook de privacy van gebruikers geschonden. De organisaties willen dat Facebook hiervoor gebruikers in Nederland compensatie gaat betalen en zijn daarom vanmorgen een actie gestart.

Veel animo had de Consumentenbond wel verwacht, omdat er ook veel Facebookgebruikers zijn in Nederland. "Dat zijn er al met al zo'n 10 miljoen. Maar dit zegt ook iets over het sentiment onder de gebruikers: eindelijk gebeurt er iets tegen Facebook."

Ter vergelijking: bij eerdere massaclaims zoals die tegen verhuursite Airbnb kreeg de Consumentenbond in zes weken 20.000 aanmeldingen.

Wat ging er mis?

Facebook heeft volgens de Consumentenbond en DPS jarenlang privégegevens van gebruikers en hun Facebookvrienden verzameld en vervolgens zonder toestemming toegankelijk gemaakt voor derden.

Het zou gaan om informatie over geslacht, leeftijd en woonplaats, maar ook over apps die iemand gebruikt, informatie over Facebookvrienden en surfgedrag buiten het platform. De dagvaardingen gaan over privacyschendingen in de periode tussen 2010 en 2020.

Reactie Facebook

Facebook zegt in een schriftelijke reactie te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacyregels: "Hieronder valt ook het duidelijk maken van ons beleid en het eenvoudig terugvinden van onze privacy-instellingen. We nemen onze verplichtingen aan gebruikers heel serieus."

Ook schrijft de woordvoerder dat Facebook "input vraagt van privacy-deskundigen en toezichthouders in heel Europa".

De Consumentenbond zegt nog geen reactie van Facebook te hebben ontvangen.