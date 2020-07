113 Zelfmoordpreventie nu ook bereikbaar op telefoonnummer 113

De hulplijn van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie is nu ook bereikbaar via de telefoonnummers 113 en 0800-0113. De hulplijn blijft ook bereikbaar via het oude nummer 0900-0113 en het chatkanaal op 113.nl.

Het nieuwe nummer 113 stond al op de website vermeld, maar daar werd nog geen bekendheid aan gegeven omdat er nog technische problemen waren. Die zijn inmiddels opgelost, zegt een woordvoerder.

Kamervragen

Staatssecretaris Blokhuis besloot vorig jaar dat de hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten snel een gemakkelijk te onthouden telefoonnummer moest krijgen. De aanleiding was de dood van een vrouw uit Winschoten in september. Ze verkeerde in grote geestelijke nood en belde drie keer het niet bestaande nummer 113 om hulp te krijgen. Daarna maakte ze een eind aan haar leven.

Kamerleden van CDA, PvdA en D66 vroegen Blokhuis waarom de zelfmoordpreventielijn niet bereikbaar was onder nummer 113.