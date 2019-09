Suïcidaal meisje belt naar 113, maar dat nummer bestaat niet

Een meisje uit Winschoten heeft zich anderhalve week geleden van het leven beroofd nadat ze in psychische nood drie keer het nummer 113 had gebeld. Tevergeefs, want dit nummer blijkt niet in gebruik, meldt RTV Noord.

Haar familie heeft om hiervoor te waarschuwen de zaak in de publiciteit gebracht. De verwijzing naar 113 geldt voor de website van de zelfmoordpreventielijn. Bellen kan via 0900-0113. Veel mensen weten dat niet en denken dat 113 net zo'n nummer is als alarmnummer 112.

Een woordvoerder van 113 noemt het "super verdrietig dat dit gebeurd is. Het is begrijpelijk dat er miscommunicatie ontstaat. Wij communiceren 113, omdat de meeste gesprekken via chats op de site verlopen. Het 0900-nummer is het enige dat wij op dat moment als stichting konden aanvragen."

De 113-woordvoerder hoopt dat er snel verandering in komt. "Wij zijn er heel druk mee bezig om het telefoonnummer 113 te krijgen. Er lopen al langer gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, maar het ligt op dit moment bij de politiek. Wij hopen voor het einde van dit jaar meer te weten."

Kamerleden van het CDA, de PvdA en D66 hebben vandaag vragen gesteld. Ze willen van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten waarom de zelfmoordpreventielijn niet bereikbaar is onder het telefoonnummer 113.