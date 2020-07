'Spoorvervoerders vechten monopoliepositie NS aan'

Vijf regionale vervoerbedrijven leggen zich niet neer bij het besluit om de NS ook na 2025 te laten rijden op de belangrijkste spoorlijnen. De bedrijven starten juridische procedures tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, meldt NRC.

Vorige maand besloot staatssecretaris Van Veldhoven dat de Nederlandse Spoorwegen ook na 2025 op het hoofdrailnet mogen rijden. Ze verlengt de vervoersconcessie die in 2024 afloopt, omdat ze vindt dat de NS goed presteert en betaalbaar en toegankelijk is. "Dat is de verdienste van al die machinisten, treinconducteurs, de verkeersleiding en veiligheids- en servicemedewerkers", zei ze.

Hierdoor krijgen commerciële spoorvervoerders tot zeker 2035 geen kans op de belangrijkste routes. Volgens onder meer Arriva (dochterbedrijf van Deutsche Bahn) en het Franse moederbedrijf van Connexxion was het besluit van Van Veldhoven onzorgvuldig, overhaast en in strijd met Europese regelgeving.

Liberalisering spoor

Volgens de vervoerders schrijven richtlijnen uit Brussel voor dat onderhandse gunningen aan staatsbedrijven, zoals die van Van Veldhoven aan de NS, na 2024 niet meer mogen. Ook vinden ze dat de liberalisering van het Nederlandse spoor achterloopt op de rest van Europa.

Daarom stappen ze eerst naar de bestuursrechter, waar de procedure deze maand moet beginnen. Daarna zouden de spoorbedrijven ook naar de Europese Commissie willen stappen.