NS krijgt opnieuw alleenrecht om te rijden op landelijk spoorwegnet

De NS mag nog zeker vijftien jaar treinen laten rijden op de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de vervoersconcessie 2025-2035 voor dit hoofdrailnet gegund aan de Nederlandse Spoorwegen. Nu hebben ze die concessie ook al, maar die verloopt.

Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat de NS goed presteert, betaalbaar en toegankelijk is. "Dat is de verdienste van al die machinisten, treinconducteurs, de verkeersleiding en veiligheids- en servicemedewerkers", zegt ze. Het bedrijf moet wel zijn best blijven doen, benadrukt Van Veldhoven. "De treinen moeten nog vaker op tijd rijden en reizigers moeten altijd goed geïnformeerd zijn."

Eisen

De overheid bepaalt welke vervoerder in Nederland op welk traject het alleenrecht krijgt om te rijden over het spoor. Het ministerie bepaalt dat voor het hoofdrailnet, de provincies en in bepaalde regio's voor de regionale spoorlijnen.

Om zo'n concessie te krijgen moet een vervoerder wel aan allerlei eisen voldoen. De treinen moeten op tijd rijden, goede reisinformatie geven, genoeg zitplaatsen bieden en niet te dure vervoersbewijzen vragen.

Zonder vertraging

Bij het verkrijgen van de lopende concessie (2015-2025) was het nog spannend of de NS die wel zou krijgen, want destijds reden veel treinen niet op tijd, waren ze te vol of vielen ze uit. Maar de afgelopen jaren is veel verbeterd. In 2019 kwam 92,6 procent van de reizigers zonder vertraging aan. Vijf jaar daarvoor lag dat percentage nog op 90.

Van Veldhoven wil wel meer vervoerders toelaten op internationale verbindingen, bijvoorbeeld naar Berlijn, het Ruhrgebied en Londen. Er is nog ruimte op dit spoor en er wordt nog bekeken welke bedrijven hier interesse in hebben en welke internationale verbindingen precies tot stand kunnen komen, aldus de staatssecretaris.