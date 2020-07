De Jonge wil jaarlijks debat over aantal migranten

De Jonge erkende dat er in de Europese Unie vrij verkeer van personen bestaat, maar hij wil in Europees verband afspraak maken om de migratiestromen onder controle te houden. Dat is volgens hem ook in het belang van de Oost-Europese landen, waar nu een groot deel van de goed opgeleide bevolking de biezen pakt om naar het Westen te gaan.

De CDA-leden mogen vanaf vandaag stemmen over wie de nieuwe lijsttrekker moet worden. Naast Hugo de Jonge zijn staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt kandidaat. Donderdag gaan de stembussen dicht. Als geen van de kandidaten de absolute meerderheid haalt, volgt er een tweede ronde.

Vriendelijk

De kandidaten gingen niet rechtstreeks met elkaar in discussie, maar spraken over de zorg, de economie en de rechtstaat. Ook werden ze geïnterviewd over hun persoonlijke drijfveren en speerpunten. Ze bleven vriendelijk en waren het over veel dingen eens.

Mona Keijzer maakt zich zorgen over toekomst van de jongeren, zei ze. Die dreigen het slechter te krijgen dan hun ouders. "Ze vinden moeilijker een stageplek of een baan en moeten jaren wachten op een woning. De platformeconomie, waarin veel jongeren een klein baantje hebben als bijvoorbeeld maaltijdbezorger, is haar een doorn in het oog. "De flexibilisering is volslagen doorgeslagen."