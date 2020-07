Geld vragen voor inzien dossier mag niet, boete voor Bureau Krediet Registratie

In dit geval is dat volgens hem bovendien extra belangrijk. "Wat BKR over jou registreert, kan grote gevolgen hebben. Als de informatie niet klopt, kun bijvoorbeeld geen lening of hypotheek afsluiten, of betaal je een hogere rente", zegt Wolfsen. "Dit raakt echt miljoenen mensen."

Als de informatie in het BKR niet klopt, moet die instantie de informatie bovendien corrigeren, stelt Wolfsen. Dat doet het BKR nu niet: mensen moeten daarvoor contact opnemen met de instantie die de schuld of betalingsachterstand heeft geregistreerd, vindt het BKR.

"Dat is een beetje makkelijk. Als je informatie in het BKR niet klopt, dan moet het BKR dat aanpassen", zegt Wolfsen. Of het BKR op dat punt ook de wet overtreedt, heeft de autoriteit nog niet formeel onderzocht. "Maar als het bij het inzien van je gegevens al misgaat, kun je bij de rest misschien ook vraagtekens zetten."

De hoogte van de boete kan volgens Wolfsen verklaard door de gevolgen van de overtreding voor miljoenen mensen, maar ook door de draagkracht van het BKR.

Gratis

In april vorig jaar veranderde het BKR de werkwijze en werd inzage in alle gevallen gratis. Dat gebeurde nadat de Autoriteit Persoonsgegevens het bureau op de vingers tikte; toen was dat besluit nog niet openbaar. Het BKR ging in beroep, maar verloor die procedure. Wel loopt er nog een bodemprocedure over de boete.

Dat je je eigen dossier niet gratis kon inzien, was onder meer lastig voor mensen met een betalingsachterstand, legde schuldhulpverlener Anne Ferkinghoff eerder uit aan de NOS. "Om mensen te helpen, moeten we weten hoeveel schulden ze hebben", zei ze toen. "Maar die 5 tot 12 euro hebben ze dan vaak simpelweg niet meer." De gratis inzagemogelijkheid vertraagde de boel dan enorm.

Recordboete

De boete voor het BKR is de hoogste die de AP ooit heeft opgelegd. De vorige recordboete was van afgelopen mei, voor een bedrijf dat medewerkers met een vingerafdruk liet inchecken op het werk. Dat bedrijf moet 725.000 euro betalen.