Juristen: BKR handelt in strijd met privacywet

Wie inzicht wil in zijn schulden bij het aanvragen van een hypotheek, kan 5 tot 12,50 euro waarschijnlijk nog wel missen. Dat geldt niet voor de klanten van schuldhulpverlener Anne Ferkinghoff van Kredietbank Nederland. Zij staat mensen bij die diep in de schulden zitten.

"Om mensen te helpen, moeten we weten hoeveel schulden ze hebben", zegt ze. "Maar die 5 tot 12 euro hebben ze dan vaak simpelweg niet meer." Daarom maakt Ferkinghoff gebruik van de gratis inzagemogelijkheid. "Dat vertraagt de boel altijd met een maand; ik heb volgens mij nog nooit meegemaakt dat het sneller gebeurde."

Dat is overigens wel een verbetering met de situatie voor de nieuwe Europese privacywet; toen moest voor inzage altijd worden betaald. "Soms moeten we dat nog steeds, als een moratorium wordt aangevraagd", aldus Ferkinghoff. Dat is een situatie die zo spoedeisend is dat iemand zijn huis dreigt te worden uitgezet of het gas wordt afgesloten in de winter.

"We moeten dan binnen een maand actie ondernemen, en de gratis mogelijkheid werkt dan niet", zegt Ferkinghoff. Mensen die nauwelijks nog geld hebben, moeten dan dus toch extra geld uitgeven.

'Uitgebreid getoetst'

In een reactie zegt het BKR zijn werkwijze 'uitgebreid' te hebben getoetst aan wet-en regelgeving. "Als blijkt dat we niet aan de wet voldoen, zullen we dat direct aanpassen", aldus woordvoerder Hans van Zon.

Daarnaast stelt de organisatie dat de mogelijkheid tot inzage onder de kostprijs wordt aangeboden; het zou gaan om een tegemoetkoming. Een AVG-inzage kost het BKR 12 euro, zegt Van Zon.