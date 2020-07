Componist Ennio Morricone (91) overleden

In 2015 won hij een Oscar voor beste originele muziek, voor de soundtrack van The Hateful Eight. Morricone werd zes keer genomineerd voor de prestigieuze Amerikaanse filmprijs. Daarnaast kreeg hij tientallen andere prijzen, waaronder Golden Globes en Grammy's.

Behalve filmmuziek componeerde Morricone klassieke composities en popnummers. The Ecstasy of Gold, uit de The Good, the Bad and the Ugly, wordt door de band Metallica al decennia gebruikt als openingsnummer bij hun concerten.

Ennio Morricone was 91 jaar. De componist zal in besloten kring worden begraven.

In 2017 dirigeerde hij op het San Marcoplein in Venetië de muziek uit The Good, the Bad and the Ugly: