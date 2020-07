Singles hadden minder seks in coronatijd

Singles hebben tijdens de coronacrisis minder vaak seks gehad. Dat blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland. Eenderde van de vrijgezelle mannen, en de helft van de vrouwen die eerst nog wel seks hadden, heeft dat sinds corona niet meer.

"De coronapandemie heeft voor een flinke verschuiving in het seksuele gedrag van vrijgezellen gezorgd", zegt Mark Vermeulen, directeur van Soa Aids Nederland, in het NOS Radio 1 Journaal. "Die aanname hadden we al wel, maar nu zien we dat ook in ons onderzoek terug."

Seksbuddy

Bij de start van de coronamaatregelen adviseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om alleen seks te hebben met een vaste partner bij wie je in huis woont. Begin mei pasten ze dat aan: mensen mochten ook een "seksbuddy" of "knuffelmaatje" hebben. Al verdwenen die woorden snel weer van de site en is het advies nu dat je seks kunt hebben met een vaste partner.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 58 procent van de vrijgezellen die de afgelopen tijd seks heeft gehad, dat deed met een vaste partner of seksbuddy. "Je ziet dat ze proberen zich zoveel mogelijk aan de regels te houden en zo min mogelijk risico te lopen", zegt Vermeulen.

Seks op afstand

Maar inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en mogen ook de sekswerkers weer aan de slag. Wat betekent dat voor singles? "Het advies is nog steeds om anderhalve meter afstand te houden, dat geldt dus ook voor seks", zegt Vermeulen. "Maar er is onder singles natuurlijk wel behoefte aan seks en seksualiteit, dus daar zijn aanvullende adviezen op gekomen. Kijk bijvoorbeeld of je op anderhalve meter afstand seksueel actief kunt zijn. Bijvoorbeeld door met elkaar te bellen of op afstand met elkaar te masturberen."

Maar mochten de vrijgezellen echt fysieke seks willen hebben, dan moeten ze zich volgens Vermeulen aan het advies van het RIVM houden. "Dus doe het met een vaste partner en maak daar goede afspraken over. Wacht bijvoorbeeld de eerste twee weken dat je contact met elkaar hebt even af of je geen klachten hebt, en probeer risico met anderen te vermijden."

Positief

Uit het onderzoek bleek ook dat de coronacrisis op een positieve manier effect had op het seksleven van mensen. "We zien dat jonge stellen die samenwonen meer tijd hebben gehad voor seks en daar ook meer van hebben genoten."