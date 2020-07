Eerste rijstroken Gaasperdammertunnel A9 geopend

De eerste rijstroken van de Gaasperdammertunnel op de A9 in Amsterdam-Zuidoost zijn officieel geopend door minister Van Nieuwenhuizen. Het verkeer kan vanaf 13.00 uur gebruikmaken van de nieuwe tunnel. Dat geldt alleen voor verkeer uit de richting van knooppunt Diemen. Verkeer de andere kant op blijft voorlopig nog over de oude weg rijden.

De tunnel wordt in fases gebouwd en zal uiteindelijk uit vijf tunnelbuizen bestaan. Op het dak komt een groot park, dat de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam met elkaar moet verbinden.

Om de doorstroming richting het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren werd jaren geleden besloten de A9 tussen knooppunten Holendrecht en Diemen te verbreden. De nieuwe tunnel moet de leefbaarheid voor de omwonenden vergroten door het geluid van het verkeer en de uitstoot te verminderen.

Om filevorming te voorkomen komt er naast de de tunnelbuizen voor het doorgaande verkeer ook een wisselstrook. Die is 's ochtends geopend in de richting van Amsterdam en in de avondspits in de richting Amersfoort. In de buitenste twee tunnelbuizen komen rijstroken voor bestemmingsverkeer, dat de tunnel halverwege kan verlaten.

Langste landtunnel van Nederland

Om energie te besparen is voor de rijstroken lichter asfalt gebruikt dan normaal. Daardoor heeft het asfalt een hogere reflectie en is er minder verlichting nodig in de tunnel.

De 3 kilometer lange tunnelbuizen liggen half verdiept in een bak. Daarmee is het de langste landtunnel van Nederland. Dit soort landtunnels worden vooral gebouwd om de leefbaarheid in gebieden te vergroten. Vergelijkbare tunnels zijn er in Maastricht, Utrecht, Vlaardingen en Nijverdal.

De Gaasperdammertunnel moet in oktober helemaal af zijn. Het park wordt volgend jaar aangelegd.