Modezaken worstelen met impact corona, veel uitverkoop en onverkochte voorraden

En dus gaan de voorjaarsitems de uitverkoop in, ook bij kleinere winkels. "Normaal gesproken hebben we geen mid-season sale", vertelt Frederiek Waninge, eigenaar van kledingwinkel House of Fred in Utrecht. "Nu hebben we dat wel gedaan, om items die minder goed verkopen of uit het assortiment gaan om te zetten in cash." Ze benadrukt dat het met haar winkel naar omstandigheden goed gaat, maar dat het extra geld toch fijn is in een onzekere tijd.

Ook Petra Reuvers, eigenaar van de Utrechtse kledingwinkel Revenge, heeft nog veel voorraad. "Bij ons kwam de voorjaarscollectie precies binnen op de dag dat we door corona dichtgingen. Daardoor hebben we er maar een klein deel van kunnen verkopen." Haar winkel hangt dan ook vrij vol. "Normaal hebben we de kleren in alle maten in de winkel hangen, van xs tot xl, maar nu hangt er van alles maar twee maten. Anders past het gewoon niet."

Omslag

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe groot de impact van corona op de modebranche precies is. "De echte klap komt pas in het najaar", zegt Narinx. "Het is de vraag of alles geproduceerd kan worden en in hoeverre merken bestellingen gaan annuleren." Ze vertelt dat er door designers als Missoni en Dries van Noten wordt opgeroepen om de coronacrisis te gebruiken als een kans en in te zetten op duurzaamheid en meer richting de 'echte' seizoenen te bewegen.

Maar Rens Tap van Modint betwijfelt of de coronacrisis leidt tot een omslag in de mode. "Er wordt veel over gepraat, maar ik denk niet dat er op korte termijn veel verandert. Bedrijven kunnen niet ineens 90 graden draaien, maar ze zijn er wel over aan het nadenken."

Ook Edwin Belt van INretail ziet een verschuiving. "Sommige merken hebben er al tussencollecties uit gehaald, om beter in de pas te lopen met de consument. Dat is een eerste mooie ontwikkeling."