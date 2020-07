Leden FNV stemmen in met pensioenakkoord

Onzeker pensioen

De pensioeninleg zal in het nieuwe stelsel veel vaker worden belegd. De uiteindelijke pensioenuitkering gaat dus meer meebewegen met de beurs. Dat betekent dat er vooraf geen vast bedrag meer wordt beloofd en de werknemer niet weet op welk pensioen hij of zij straks kan rekenen. In het nieuwe pensioencontract wordt de ingelegde premie vastgelegd, niet de hoogte van de pensioenuitkering.

Dat geeft meer onzekerheid, maar de verwachting van kabinet, werkgevers en FNV is dat pensioenen daardoor vaker omhoog dan omlaag zullen gaan. Op die manier moeten jongeren in de toekomst meer gaan terugzien van wat zij in hun loopbaan in de pensioenkassen hebben gestort.