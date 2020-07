Air France schrapt een op de zes banen

Air France gaat de komende jaren reorganiseren vanwege de covidcrisis en schrapt daarbij 7600 van de 43.400 banen. Dat is ruim 17 procent van alle arbeidsplaatsen.

De bekendmaking is een bevestiging van berichten die deze week uitlekten. Air France zegt nu dat bijna de helft van de te schrappen banen zal verdwijnen door natuurlijk verloop, vooral doordat veel werknemers met pensioen zullen gaan.

De Franse onderminister van Economische Zaken zei vandaag dat de luchtvaartmaatschappij aan de rand van de afgrond staat en van de ondergang gered moet worden. Frankrijk steunt Air France met zo'n 7 miljard euro.

Minder binnenlandse vluchten

Van de 7600 arbeidsplaatsen verdwijnen er relatief veel bij dochterbedrijf Hop, dat vooral binnen Frankrijk vliegt. Daar worden 1000 van de 2400 banen geschrapt. Er gaat flink gesneden worden in het netwerk van Hop. Want Air France heeft in ruil voor steun beloofd minder binnenlandse vluchten uit te voeren. De Franse regering vindt de trein een prima alternatief voor korte binnenlandse vluchten.

De reorganisatie moet eind 2022 voltooid zijn. Er komt ook een vrijwillige vertrekregeling voor medewerkers. Eind deze maand moet het hele reorganisatieplan klaar zijn.

Zusterbedrijf KLM gaat ook reorganiseren. Hoeveel banen er bij KLM weg moeten, wordt later deze zomer bekend. Er werken zo'n 35.000 mensen bij KLM.