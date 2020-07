1863 of 1873? Wanneer werd de slavernij nou (echt) afgeschaft?

In de praktijk duurde de dwangarbeid voor veel slaven geen tien jaar meer, zegt hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie. Veel slaven onttrokken zich al eerder aan het staatstoezicht. Was dat staatstoezicht nog steeds een vorm van slavernij? Misschien niet zoals vóór 1863, want de slaven mochten van plantage wisselen en gebruikten dat ook om over hun loon te onderhandelen. "Maar het was in ieder geval geen vrijheid", zegt Oostindie.

De tien jaar-regel gold alleen voor Suriname. Slaven op de Caribische eilanden waren in 1863 wel meteen vrij. Gordon Cruden van het Nederlands instituut voor Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) voegt eraan toe dat tussen de eilanden onderling ook nog eens veel verschillen waren. "Op Curaçao en Aruba waren er bijvoorbeeld geen plantages. Per eiland waren er ook verschillende typen slavernij. Het is een complex verhaal."

Nederland was er zelfs als je van 1863 uitgaat al laat bij, zegt Cruden. "Frankrijk had de slavernij al eerder afgeschaft. Sint-Maarten heeft ook een Franse kant, dus staken sommige slaven daar de grens over." Ook in Britse gebieden waren de slaven eerder vrij. Sommige Nederlandse plantagehouders waren er ook eerder mee omdat ze ook actief waren in de aangrenzende Britse kolonies en ze ook daar compensatie wilden halen. "De discussie ging veelal over de hoogte van de compensaties en niet over mensenrechten."