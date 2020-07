Doden komen in Jemen sneller dan ooit: 'Ik snap niet wat ons overkomt'

Hij doet een gebedje voor zijn moeder. "Door de situatie zijn de ziekenhuizen gesloten, je weet gewoon niet wat voor ziektes er hier allemaal heersen. Ik kan niet begrijpen wat ons allemaal overkomt hier. Het enige dat we weten is dat mensen met honderden tegelijk sterven. Ik keek hier om me heen en zag tientallen begrafenissen," zegt hij.

Lockdown is onmogelijk

Voor de moeder van Abdulrahman was een coronatest geen optie. De testcapaciteit in Jemen is uiterst beperkt. Officieel zijn er zo'n 1200 besmettingsgevallen en 325 doden, maar hulporganisaties waarschuwen dat het werkelijke aantal vele malen hoger ligt.

Er is weinig twijfel dat het coronavirus zich ongemerkt al ver over het land heeft verspreid. Een lockdown is in Aden onmogelijk gebleken. Hier geen 'anderhalvemetermaatschappij'. De markten en straten zijn vol. Groepen komen samen voor begrafenissen.