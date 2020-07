Burgemeester Adema van Lelystad nieuwe CdK Noord-Brabant

Ina Adema is door Provinciale Staten in Noord-Brabant voorgedragen als nieuwe commissaris van de koning. De 52-jarige VVD'er is nu nog burgemeester van Lelystad. Ze volgt in Brabant op 2 oktober Wim van de Donk op, die aan de slag gaat als rector magnificus bij de universiteit van Tilburg.

De in Amsterdam geboren Adema is geen onbekende in Brabant. Eerder was ze burgemeester van Veghel.

Benaderbaar

Voorzitter Suzanne Otters van de vertrouwenscommissie noemt Adema geknipt voor de baan. Ze omschrijft haar als een ervaren bestuurder die mensen kan verbinden en benaderbaar is voor alle Brabanders. "Zij weet hoe het werkt in Brabant", zegt Otters tegen Omroep Brabant. "Ze is zeer betrokken bij de Brabantse identiteit en tradities, en de Brabantse gezelligheid."

Opvallend is dat de commissie niet kiest voor een CDA'er, want die partij (en daarvoor de KVP) leverde altijd de CdK voor Noord-Brabant. Volgens voorzitter Otters speelde de partij geen rol. "We hebben puur naar de kwaliteit gekeken", zegt ze. "De politieke kleur was ondergeschikt."