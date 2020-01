Wim van de Donk stopt als commissaris van de koning in Noord-Brabant

Wim van de Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant, legt zijn functie neer. In oktober gaat hij aan de slag als rector op de Tilburg University. Op het moment dat hij stopt, is hij elf jaar commissaris van de koning geweest.

"Na elf jaar weer eens een ander gezicht, een ander geluid op deze plek", lichtte Van de Donk toe tegen Omroep Brabant. "Maar ook in de nieuwe functie zal ik deel zijn van het Brabantse netwerk."

Van de Donk is blij met zijn nieuwe functie, waarvoor hij werd gevraagd te solliciteren. "Dat is toch zo'n moment dat je hart sneller gaat kloppen. Ik hou van de wetenschap, vind onderzoek en onderwijs voor jonge mensen belangrijk." Tegelijkertijd is hij ook gehecht aan de functie die hij nu doet. "Dus het heeft wel een tijdje geduurd voor ik uiteindelijk van harte ja kon zeggen."

Steeds minder Brabanders naar de stembus

Omroep Brabant zette op een rij wat Van de Donk allemaal heeft meegemaakt als commissaris van de koning. Zo werd hij in zijn loopbaan geconfronteerd met meerdere lokale bestuurscrisissen. "Moerdijk, Steenbergen, Laarbeek. Het waren gemeenten waar hij vaker naartoe moest dan hem lief zal zijn geweest", schrijft de omroep.

Ook zag Van de Donk dat steeds minder Brabanders naar de stembus gingen. Hij stak niet onder stoelen of banken dat hij daar niet blij mee was.

Van de Donk gaat de mensen met wie hij nu werkt het meest missen, denkt hij. "Ik heb een geweldig team, waar ik elf jaar mee samenwerk. Van kamerbewaarders, tot chauffeurs, secretaresses, de vele ambtenaren, de mensen in de Staten. Die ga ik missen."