Turkse rechter stuurt Amnesty-voorman Kilic 6,5 jaar de cel in

De Turkse mensenrechtenactivist Taner Kilic heeft 6,5 jaar celstraf gekregen. De erevoorzitter van de Turkse afdeling van Amnesty International is veroordeeld wegens banden met de in Turkije verboden Gülenbeweging. Hij spreekt de beschuldigingen tegen.

Kilic werd met tien anderen in juli 2017 opgepakt toen hij een workshop op een eiland bij Istanbul bijwoonde. De Turkse autoriteiten brachten die training in verband met de couppoging tegen president Erdogan in de zomer van het voorafgaande jaar.

De uitgeweken geestelijke Gülen werd aangewezen als brein achter die poging tot machtsovername. In de afgelopen jaren zijn tienduizenden mensen in Turkije opgepakt op verdenking van sympathie voor en steun aan Gülen.

Duitser en Zweed gaan vrijuit

De Duitser Peter Steudtner, die de training destijds gaf en ook werd gearresteerd, is vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De arrestatie van de Duitser zette de Turks-Duitse relatie drie jaar geleden zwaar onder druk.

Ook de Zweedse cursusleider gaat vrijuit. Maar Kilic en twee andere Turkse verdachten kregen celstraffen wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De overige vijf Turkse verdachten werden vrijgesproken.

Trillen van woede

Amnesty International spreekt van een politiek proces, waarin alle aanklachten afdoende weerlegd zijn. "Er is geen enkel bewijs dat Kilic lid is van een terroristische organisatie", zegt een Nederlandse Amnesty-woordvoerder. "Ik sta te trillen van woede. Dit is enkel en alleen omdat hij een mening verkondigt die de Turkse overheid niet zint."