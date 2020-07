Vijf jaar cel en tbs voor doodsteken man op Rotterdams metrostation

Een man van 21 uit Rotterdam krijgt vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor het doodsteken van een man op een metrostation in de stad. Het 20-jarige slachtoffer uit Lekkerkerk werd vorig jaar september neergestoken op metrostation Capelsebrug en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De twee liepen kort voor de steekpartij vlak achter elkaar door het toegangspoortje op het metrostation. Daarbij ontstond een conflict, waarbij de dader het slachtoffer met een mes in de borst stak en zwaargewond achterliet. Omstanders deden nog een reanimatiepoging, maar die was tevergeefs.

De Rotterdammer heeft bekend, maar zei dat hij handelde uit zelfverdediging. Daar ging de rechtbank niet in mee.

Tegen de verdachte was een gevangenisstraf van acht jaar geëist. De rechter vindt die eis van het Openbaar Ministerie begrijpelijk, maar onder meer in verband met de leeftijd en de kwetsbaarheid van de man is besloten tot een lagere celstraf met tbs met voorwaarden. Verder moet de dader de nabestaanden een schadevergoeding betalen.