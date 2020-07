TU Eindhoven mag vacatures niet tijdelijk alleen voor vrouwen openstellen

Het aannamebeleid van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is in strijd met de wetgeving voor gelijke behandeling. De universiteit stelt vacatures tijdelijk alleen open voor vrouwen om meer vrouwelijke wetenschappers te werven, maar dat voorkeursbeleid gaat te ver, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

De universiteit in Eindhoven vindt dat er te weinig vrouwelijke wetenschappers zijn en wil daar wat aan doen. Het is volgens het college belangrijk dat de functie openstaat voor mannen en dat een vrouw alleen voorrang krijgt bij gelijke geschiktheid. Daarvan afwijken mag alleen onder uitzonderlijke omstandigheden.

Uit eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijkt volgens het college dat het voorkeursbeleid niet mag leiden tot een absolute voorrang voor vrouwen. Het college vindt dat de TU/e niet voldoende duidelijk heeft gemaakt waarom het voorkeursbeleid voor alle wetenschappelijke functies moet gelden, omdat de achterstandspositie van vrouwen niet bij alle faculteiten even groot is.

Eerder wel positief oordeel over TU Delft

In een eerdere zaak stelde TU Delft eerder tijdelijk tien functies open voor vrouwen. Daar oordeelde het college in 2012 wel positief over, omdat de universiteit andere vacatures voor mannen openstelde. Daarmee onderbouwde de TU Delft waarom het voorkeursbeleid voor deze specifieke functies nodig was.

De TU/e zegt in een reactie dat de universiteit zich blijft inzetten voor een betere genderbalans. Hoe ze dat gaan doen, staat nog niet vast. Ze bestuderen de uitspraak van het hof. Sinds de invoering van het voorkeursbeleid heeft de TU/e 48 vrouwelijke wetenschappers aangenomen van over de hele wereld.