TU Eindhoven moet uitleg geven over 'mannenboycot'

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) moet bij het College voor de Rechten van de Mens uitleg geven over het aannamebeleid. De universiteit neemt voor bepaalde functies in eerste instantie alleen nog maar vrouwen aan en dat heeft tot klachten geleid.

Bij het antidiscriminatiebureau RADAR zijn tientallen klachten binnengekomen, zegt een woordvoerder in De Telegraaf. Het is niet duidelijk of daar klachten bij zitten van mannen die voor een baan bij de universiteit zijn afgewezen.

RADAR wil van het College voor de Rechten van de Mens weten of het voorkeursbeleid van de universiteit is toegestaan. Voorkeursbeleid is niet verboden, maar daarvoor gelden wel strenge eisen.

Mannen pas na zes maanden

De universiteit in Eindhoven vindt dat er te weinig vrouwelijke wetenschappers zijn en wil daar wat aan doen. Daarom mogen op bepaalde functies alleen vrouwen solliciteren. Als na zes maanden geen geschikte vrouw is gevonden, mogen mannen pas solliciteren.

Een mannelijke hoogleraar informatica schreef eerder in De Telegraaf dat het beleid van de TU/e "van de pot gerukt" is.

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend, maar het is wel een belangrijk oordeel dat kan worden gebruikt in een eventuele rechtszaak.