Privacywaakhond: huidig wetsvoorstel telecomdata delen RIVM niet invoeren

De privacywaakhond heeft het kabinet al eerder advies gegeven over de wetgeving. Dat het nu zo naar buiten treedt is opmerkelijk. "Er is veel maatschappelijke discussie over. We worden gebeld door bezorgde burgers en bezorgde telecomproviders", zegt Wolfsen. "Ons advies is zo minimaal opgevolgd dat we nu naar buiten treden en zeggen: deze wet, in deze vorm niet aannemen."

De bezwaren

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op drie punten bezwaar tegen de wetgeving, zegt Wolfsen. "De data zijn nog niet onvoorwaardelijk geanonimiseerd, de nut en noodzaak wordt onvoldoende onderbouwd en de waarborgen die we hebben geadviseerd zijn onvoldoende in de wet opgenomen."

Wolfsen benadrukt wel dat zijn organisatie niet op voorhand het gebruik van de data uitsluit. "Wij zien ook wel de ernst van de pandemie in", zegt hij. Volgens hem is het belangrijk dat de regering nu onderzoekt hoe de bezwaren kunnen worden weggenomen.

Vorige week meldde de NOS dat er bij providers ook zorgen leven over het wetsvoorstel. Bronnen in de telecomindustrie zeggen dat het wetsvoorstel betekent dat providers een nieuwe database moeten aanleggen. Hierin moet worden bijgehouden waar onder meer een smartphone, en dus een persoon, elk uur in de afgelopen dertig dagen is geweest.