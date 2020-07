Dekker maakt excuses voor fouten meldpunt gedwongen adoptie

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft excuses gemaakt voor de fouten die zijn ministerie heeft gemaakt bij het meldpunt voor adoptie onder druk of dwang. Volgens Dekker hadden de pijnlijke fouten nooit gemaakt mogen worden.

Bij het meldpunt, waar ouders en kinderen terecht konden met hun verhaal over de gedwongen adopties, bleek veel mis. Bij het opstellen van verslagen werden fouten gemaakt en de privacy was niet altijd in orde. Sommige ouders kregen te maken met een stichting die in het verleden juist een rol speelde bij de gedwongen adopties.

"Pijnlijk", aldus Dekker. "Als we nou iets goed hadden moeten regelen dan was het wel in deze zaak. Dat is niet gebeurd en dat betreur ik ten zeerste. Tegen de mensen om wie het gaat, afstandsmoeders en afstandsvaders, u heeft al veel te veel moeten doorstaan. Dit had niet mogen gebeuren, ik begrijp dat u zich gegriefd voelt en dat spijt me."

Nieuw onderzoek

Eerder onderzoek bracht de misstanden bij de adopties in de jaren 1965-1984 aan het licht. Het Verwey-Jonker Instituut doet in opdracht van de overheid verder onderzoek naar deze binnenlandse adopties. Het gaat om ongeveer 15.000 adopties.

Dekker zegt te begrijpen dat de gang van zaken bij betrokkenen tot veel verdriet heeft geleid. De Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek komt. Dekker is dat met de Kamer eens.

Hij zegde verder toe dat iedereen die zijn of haar verhaal verteld heeft een schriftelijke versie krijgt thuisgestuurd. "Dat had al moeten gebeuren", zei Dekker. Betrokkenen kunnen dan kijken of het verhaal goed op papier gesteld is. Ook kunnen de mensen aangeven of hun verhaal bewaard mag worden om eventueel anoniem in een boek te verschijnen.