Sportsector lijdt half miljard schade door corona

De financiële schade van de coronacrisis voor de Nederlandse sportsector is tot 1 augustus waarschijnlijk zo'n half miljard euro. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Mulier Instituut, gesteund door het ministerie van VWS.

Halverwege maart werd een groot deel van de sportsector stilgelegd. Het gevolg was onder meer dat wedstrijden en trainingen niet meer doorgingen, evenementen werden afgelast en zwembaden, sportscholen en kantines sloten. Dat had grote financiële gevolgen voor tal van partijen in de sector, constateert het sportonderzoeksinstituut.

Tot 1 augustus zal de schade naar schatting tussen de 400 en 600 miljoen euro belopen. De totale omzetderving wordt drie keer zo groot geschat (ruim 1,5 miljard), maar daarvan wordt een groot deel opgevangen door enerzijds de steunmaatregelen van de overheid en anderzijds kostenbesparingen die sportorganisaties en -bedrijven kunnen doorvoeren.

De sector hield al rekening met een grote kostenpost: medio maart, toen de coronacrisis nog maar aan het begin stond, schatte sportkoepel NOC*NSF de schade "tot en met de zomer" al in op 950 miljoen euro.

Betaald voetbal

Relatief hard getroffen zijn ondernemers met een eigen sportaccommodatie en met vast personeel in dienst. Zij hebben veel vaste lasten en kunnen daar moeilijk op bezuinigen. Ook organisatoren van evenementen en betaaldvoetbalclubs krijgen harde klappen.

Volgens het Mulier Instituut maken partijen in de sportsector veelvuldig gebruik van de steunmaatregelen van de overheid, zoals de TOZO-regeling, de NOW en steunpakketten van het ministerie van VWS. Aan de sportsector is tot nu toe een totaalbedrag toegekend van tussen de 399 en 470 miljoen euro.

Waarschuwing

Het rapport gaat over de periode tot 1 augustus. Een groot deel van de coronamaatregelen is inmiddels losgelaten of versoepeld, maar het Mulier Instituut waarschuwt dat de schade de komende maanden nog zal oplopen.

Dat komt doordat een deel van de coronamaatregelen nog geldt (zoals de beperkte toeschouwerscapaciteit bij sportwedstrijden), maar ook door 'gevolgschade'. Die treedt bijvoorbeeld op wanneer gemeenten in de toekomst zullen bezuinigingen op sport. Ook lopen nog altijd veel zwembaden, fitnesscentra en maneges het risico dat ze failliet gaan doordat minder mensen komen sporten.