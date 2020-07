Tesla haalt Toyota in en is nu de meest waardevolle autobouwer ter wereld

Tesla heeft Toyota ingehaald als de meest waardevolle autofabrikant ter wereld, als gekeken wordt naar de beurskoers. Afgelopen jaar steeg de koers van de Amerikaanse bouwer van elektrische auto's fors, van 230 dollar per aandeel naar ruim 1100 dollar per aandeel. Daarmee vinden beleggers het bedrijf zo'n 207 miljard dollar waard. Het Japanse Toyota is ongeveer 203 miljard dollar waard.

Het bedrijf van Elon Musk haalde in januari Volkswagen al in, en moest tot vandaag alleen Toyota voor zich dulden.

In het aantal geproduceerde auto's is zowel Volkswagen als Toyota nog wel veel groter. Toyota verkocht vorig jaar 10,5 miljoen voertuigen, Volkswagen bijna 11 miljoen en Tesla 367.500.

Verbazing

Critici hebben de afgelopen maanden met verbazing gekeken naar de stormachtige groei van de koers van Tesla. Het bedrijf verwacht dit jaar 'slechts' een half miljoen auto's te produceren en heeft in de tien jaar dat het aan de beurs genoteerd is nog nauwelijks winst gemaakt.

Als Tesla over het afgelopen kwartaal zwarte cijfers heeft geschreven, is het voor het eerst dat het vier kwartalen op rij geen verlies heeft geleden. Topman Musk zei eergisteren tegen zijn medewerkers dat dat moeilijk wordt. Een fabriek van Tesla in Californië moest vanwege het coronavirus bijna twee maanden dicht. Musk dreigde uit onvrede met het vertrek van de fabriek en het hoofdkantoor uit Californië.

Morgen maakt Tesla de verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal bekend. Of dan ook de financiële cijfers bekend worden, is onbekend.

Toyota verwacht overigens voor dit jaar ook geen goede resultaten. Het bedrijf steekt miljarden in de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. Ook verwacht het veel last te hebben van de malaise op de automarkt, als gevolg van de coronacrisis.