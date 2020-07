Jan van Zanen begint in Den Haag: 'Ik ga ervoor met alles wat ik heb'

In het Haagse stadhuis is Jan van Zanen beëdigd als nieuwe burgemeester. "Ik ga ervoor met alles wat ik heb", zei hij in zijn eerste officiële toespraak.

Kort tevoren kreeg Johan Remkes, die de afgelopen maanden waarnemend burgemeester was van Den Haag, de Gouden Erepenning uitgereikt. Dat is de hoogste onderscheiding van de gemeente. "Ik ben redelijk van mijn stuk", reageerde Remkes.

Nog voor zijn toespraak werd de nieuwe VVD-burgemeester lovend toegesproken als "bestuurlijke topper". De commissaris van de koning en zijn collega's van Rotterdam en Delft prezen zijn bestuurlijke kwaliteiten.

Van Zanen zelf werd er even "verlegen van". Hij vertelde dat hij ter voorbereiding op zijn nieuwe functie op bezoek was geweest bij Lien Vos-van Gortel, net als hij voormalig burgemeester van Utrecht. Maar ook voormalig wethouder in Den Haag. "Den Haag is geen sinecure, zei ze me. En als Lien dat zegt, dan betekent dat wat."

Barre tijden

Van Zanen wees erop dat hij niet alleen de nieuwe burgemeester van Den Haag is, maar ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Om zich vervolgens tot het kabinet te richten, nu gemeenten in financiële nood zitten door de coronacrisis.

"Het gebeurt in de gemeente", aldus Van Zanen. "Niet zo lang geleden, in barre tijden, hebben de gemeenten het Rijk geholpen de crisis op te lossen. Ik vind dat het Rijk nu de gemeenten moet stutten."

Nieuwjaarsduik

Wat Den Haag betreft benadrukte Van Zanen volgens Omroep West het belang van een "veilige stad, ook achter de voordeur". Hij kondigde aan om niet alleen in het "ijspaleis" (het stralend witte stadhuis van Den Haag) te gaan werken maar ook fietsend, lopend en zwemmend de stad te verkennen. Daarbij wil hij zo veel mogelijk mensen aanspreken om te weten wat er in de stad leeft.

"Ik heb de vertrouwenscommissie ook beloofd om mee te doen aan de Nieuwjaarsduik in Scheveningen. Nee, niet meteen de eerste keer. Maar ik ga 'm zeker doen."