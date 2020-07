Volksraadpleging Rusland: steun voor presidentschap Poetin tot 2036

Activisten protesteerden vandaag tevergeefs tegen de wetswijziging. De oppositie beschuldigt Poetin van een staatsgreep. De wijziging van de grondwet was zonder constitutionele commissie uitgevoerd en daarom onrechtmatig, volgens hen. "Nee tegen de eeuwige Poetin!", staat er op hun folders.

Volgens correspondent Godfroid betekent de wetswijziging niet per definitie dat Poetin ook tot 2036 president wil blijven. "Het lijkt erop dat hij vooral zijn handen vrij wil houden om ermee te stoppen wanneer hem dat goeddunkt. Essentieel is de vraag of en wanneer er een opvolger gevonden kan worden in wie Poetin en zijn directe omgeving voldoende vertrouwen hebben. De verwachting is niet dat hij voor 2024 een opvolger heeft gevonden."

Andere aanpassingen

De raadpleging ging overigens niet alleen om Poetin, maar om een veel groter pakket aan aanpassingen van de grondwet. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is van man en vrouw. Dat komt feitelijk neer op een verbod op het homohuwelijk.

Daarnaast wordt het internationaal recht ondergeschikt aan het Russisch recht.