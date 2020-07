Chinees-Indische restaurantcultuur erkend als immaterieel erfgoed

De Chinees-Indische restaurantcultuur is toegevoegd aan de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. Volgens het kenniscentrum dat de lijst beheert, is in Chinees-Indische restaurants sprake van een unieke samenkomst van culturen. En dat moet geborgd worden, aldus Immaterieel Erfgoed Nederland. "Vanaf het moment dat men een Chinees Indisch-restaurant binnenkomt gaat men min of meer op reis", schrijft het kenniscentrum.

De stichting Meer Dan Babi Pangang, dat de Aziatische cultuur promoot, lobbyde al langer voor een plek op de lijst. Met name omdat het aantal Chinees-Indische restaurants in Nederland de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Het doorgaans vrij zware en vette eten sluit niet aan bij de groeiende behoefte bij veel consumenten aan gezond en licht eten. Daarnaast is er een gebrek aan Chinese koks, waardoor volgens de stichting een voor de wereld unieke restaurantcultuur en bijbehorende gerechten dreigen te verdwijnen.

'Supermooi en zeer terecht'

Onder meer Verhalenhuis Belvédère, gevestigd in de Rotterdamse wijk Katendrecht waar de eerste Chinezen in Nederland aankwamen, steunde de lobby van de stichting. "Supermooi en zeer terecht", zegt oprichter Linda Malherbe over de toevoeging aan de lijst van Immiaterieel Erfgoed. Volgens Malherbe kan de cultuur zo vastgelegd, bewaard en doorgegeven worden.

Ook Mark van Wonderen, die een boek schreef over de Chinees-Indische restaurantcultuur, is blij met het erfgoedstempel. "Hele generaties zijn opgegroeid met babi pangang, foe yong hai en een portie saté. Het is daarmee echt Nederlands cultureel erfgoed", zegt hij.

Maar ook de kenmerkende panden van de restaurants of zinnen als "Sambal bij" en "naar de Chinees gaan" horen volgens hem bij dat erfgoed. "Het Chinees-Indisch restaurant is al met al ontzettend Nederlands en daarom niet meer dan terecht dat het nu eindelijk de erkenning krijgt die het verdient", zegt Van Wonderen.

Nog zes toevoegingen aan lijst

Naast de Chinees-Indische restaurantcultuur besloot het kenniscentrum ook zes andere zaken toe te voegen aan de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed: het carnaval in Noordoost-Twente, het hindoeïstische feest Holi Phagwa, de Brabantse orgelcultuur, de riviervisserij, het SKS-kampioenschap Skûtjesilen in Sneek en de traditionele bevloeiing van grasland.

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bestaat nu uit zo'n 160 oude activiteiten, tradities en ambachten die beoefenaars niet verloren willen laten gaan en door willen geven aan volgende generaties. Op de inventaris staan ook onder meer fierljeppen, het sinterklaasfeest, de Friese Strontweek en het Rotterdamse Zomercarnaval.