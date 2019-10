'De afhaalchinees zit nauwelijks nog in ons systeem'

Tijden veranderen. In de jaren 70 ging zestig procent van Nederland regelmatig naar 'de Chinees' of de 'afhaalchinees'. Lekker veel (ruime porties rijst, saté en kroepoek) voor weinig geld, dat sprak ons wel aan. En vergeet niet de massa's dienstplichtigen die in de kazerne bami kregen voorgeschoteld.

"Tegenwoordig zit 'de Chinees' nauwelijks nog in ons systeem", zegt Guido Verschoor van horeca-adviesbureau Van Spronsen. Uit een inventarisatie blijkt dat het aantal Chinees-Indische restaurants de afgelopen vijf jaar fors is gedaald: van bijna 1900 in 2014 tot ruim 1600 nu. Dat betekent een daling van pakweg 13 procent. In tien jaar tijd is de daling zelfs 22 procent. En de negatieve trend zet door, is de verwachting. In 2025 ligt het aantal onder de 1400.

Opvallend is volgens Verschoor dat het aanbod 'overig buitenlandse keukens' over de hele linie juist fors is gestegen met 19 procent. Te denken valt dan aan de Koreaanse, de Vietnamese en Thaise keuken.

Neerwaartse spiraal

Hoe komt die neerwaartse spiraal van 'de Chinees'? "Het aanbod daalt fors omdat er nauwelijks of geen nieuwe 'traditionele' restaurants openen. De vraag neemt gewoon af, simpel. Opa en oma vieren hun jubileum of verjaardag nauwelijks nog bij de Chinees. Dertig jaar geleden was dat bijna de norm, het hoorde bij de lifestyle."

Ook sluit het doorgaans vrij zware en vette eten niet meer aan bij de groeiende behoefte bij veel consumenten aan gezond en licht eten.

De Nederlandse consument lijkt dus een beetje 'Chinees-moe'. Al is er één lichtpuntje: de Chinese bezorgmarkt zit wel in de lift. ABN Amro becijferde onlangs dat in 2018 het aantal bestellingen voor Chinees eten met 20 procent is gegroeid.

Wok-restaurants

Veel voormalig Chinese restaurants zijn verbouwd tot een wok- of all-you-can-eatrestaurant. Er zijn geen ketens in deze sector, al zijn er wel veel restaurants met dezelfde naam zoals Peking, Chinese Muur, Lotus en De Lange Muur.

Ook zijn tal van Chinese ondernemers overgestapt op een Nederlandse snackbar of zijn nu werkzaam in de hotelsector. "Van alle huidige snackbareigenaars is 75 procent van Chinese afkomst."