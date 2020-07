Nieuwe donorwet gaat in: 7 miljoen mensen hebben nog geen keus gemaakt

Ruim 7,3 miljoen Nederlanders hebben zich ingeschreven in het nieuwe donorregister. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend op de dag dat de nieuwe Donorwet ingaat. Na vandaag wordt iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven verschillende keren gevraagd een keuze te maken. Wie dat niet doet, wordt automatisch als orgaandonor geregistreerd.

Volgens het ministerie heeft 53 procent van de geregistreerden toestemming gegeven voor het doneren van organen en weefsel. 36 procent wil niet doneren en 11 procent laat de keuze over aan een familielid of bekende.

Vooral de laatste maand was het druk op donorregister.nl; zo'n 200.000 mensen vulden hun keuze in.

Per provincie

Vanwege de coronacrisis had het kabinet al besloten om mensen langer de tijd te geven voor hun keuze. Pas vanaf september krijgt iedere volwassenen die nog geen keuze heeft gemaakt een brief in de bus. De provincie Noord-Holland is als eerste aan de beurt en daarna volgen in stappen de andere provincies. Groningen is in maart 2021 de hekkensluiter. In totaal worden er bijna 7 miljoen brieven verstuurd.

Wie zes weken na het ontvangen van de brief nog niets heeft ingevuld, krijgt een tweede brief. Mensen die ook daar niet op reageren, komen in het register met de aantekening 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'.

Deze zomer start er een nieuwe voorlichtingscampagne met spotjes op radio en tv over de nieuwe Donorwet.