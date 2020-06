Aboutaleb bij slavernijherdenking: 'Oprecht met elkaar blijven praten'

Aboutaleb noemde de slavernij in zijn toespraak "een inkzwarte bladzijde in de geschiedenis van Rotterdam". Hij verwees daarbij naar de tijd waarin een Rotterdamse rederij 20.000 mannen en vrouwen "als stukgoed in plaats van mensen van vlees en bloed" verscheepte. "Maar de geschiedenis kunnen we niet herschrijven", zei de burgemeester.

Racismedebat

Aboutaleb verwees ook naar het huidige racismedebat, waarbij onder meer in de VS en het Verenigd Koninkrijk standbeelden van historische figuren omver zijn getrokken. "Het is goed dat we nadenken over het verleden en de wijze waarop sommigen tot helden werden verheven", zei hij. "Zo ontstaat er ruimte voor discussie, ruimte voor vergeving en historische genoegdoening."

"Maar beelden van nu kunnen niet wissen wat er toentertijd is gebeurd", zei Aboutaleb verder. "En de huidige generatie verantwoordelijk stellen voor de daden van toen, helpt wat mij betreft niet bij het bouwen van een sterke samenleving."