'Gemeenten dreigen met belastingverhoging door coronacrisis'

Ruim honderd gemeenten trekken aan de bel omdat ze in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen door de coronacrisis. Ze vrezen dat ze later dit jaar de gemeentelijke belastingen moeten verhogen, meldt De Telegraaf.

In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de politiek in Den Haag schrijven ze dat er snel een oplossing moet komen. "De slechte financiële situatie bedreigt in ernstige mate de dienstverlening van gemeenten aan hun burgers", staat in de brief. "De uitvoering van gewone basistaken, zoals onderhoud van wegen, groen, sport- en culturele voorzieningen en gezondheidszorg komt hiermee in gevaar."

De rekening dreigt bij de burger terecht te komen. "Zonder beter vooruitzicht moeten wij in het najaar draaien aan de enige knop waar wij zeggenschap over hebben: namelijk de lokale belastingen."

Minister Ollongren

De VNG zegt tegen de krant de problemen te herkennen. "De financiële positie van gemeenten was al nooit goed, maar is door de coronacrisis nog meer verslechterd."

De vereniging vindt verder dat minister Ollongren de situatie niet serieus genoeg neemt. Die zegt op haar beurt dat ze met de gemeenten in gesprek blijft. "We willen samen voorkomen dat gemeenten hun dienstverlening aan inwoners niet goed kunnen uitvoeren."

Het kabinet trok eerder al 566 miljoen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen om misgelopen inkomsten door corona te compenseren.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de problemen. De VNG wil voorafgaand aan het debat alle klachten van gemeenten bundelen en overhandigen aan politici.