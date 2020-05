566 miljoen voor financiële 'corona-schade' gemeenten en provincies

Het kabinet trekt 566 miljoen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen die door corona inkomsten zijn misgelopen en andere financiële schade hebben. Het geld is bedoeld om de dienstverlening naar burgers overeind te houden.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken: "De coronacrisis heeft een enorme impact op alle Nederlanders. Het zijn gemeenten, provincies en waterschappen die het dichtst bij mensen staan in deze onzekere tijd."

Gemeenten trokken in april al aan de bel omdat zij in geldproblemen komen. Zij maken veel onvoorziene kosten bij de bestrijding van het coronavirus. Tegelijkertijd komen er minder inkomsten binnen van bijvoorbeeld parkeergeld en toeristenbelasting.

Misgelopen

Het grootste deel van de compensatie, 225 miljoen euro, gaat naar deze misgelopen belastinginkomsten. Verder is er geld voor kinderopvang voor mensen met cruciale beroepen, en voor bibliotheken, filmhuizen en muziekscholen. Ook de sociale werkvoorziening krijgt compensatie. Verder is een deel bestemd voor de jeugdzorg en de zorg uit de WMO. Voor cultuur is 60 miljoen euro beschikbaar.

Ook heeft het kabinet met gemeenten en provincies afgesproken dat het gemeente- en provinciefonds voor dit jaar en 2021 op een vast bedrag worden gezet. Normaal bewegen deze fondsen mee met de uitgaven van het Rijk, maar dat geeft door de coronacrisis te veel schommelingen.

Openbaar vervoer

Over een vergoeding voor het laten rijden van het openbaar vervoer met een teruglopend aantal reizigers worden nog gesprekken gevoerd. Dat geldt ook voor de GGD's, buurthuizen en speciaal vervoer voor ouderen, leerlingen en anderen.

Directeur Leonard Geluk van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat de gemeenten tevreden zijn met de compensatie en de afspraken.