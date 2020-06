'Nederland krijgt slecht imago door drugshandel per post'

De Nederlandse handel van harddrugs per post groeit en bezorgt ons land internationaal een steeds slechtere naam. Dat zeggen politie en justitie tegen NRC. Nederlandse dealers versturen maandelijks naar schatting 9000 pakketjes met coke, speed, xtc en crystal meth.

De postpakketten worden vooral naar het buitenland verstuurd, tot grote irritatie van politie, justitie, douane en andere autoriteiten in onder meer Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië en diverse landen in Azië.

Buitenlandse opsporingsbeambten melden aan Nederlandse collega's dat ze "overspoeld" worden met drugspakketten uit Nederland, vertelt officier van justitie Neeltje Keeris, die bij het Landelijk Pakket gaat over synthetische drugs, tegen de krant. "Ze zeggen: 'jullie rotzooi bereikt onze bevolking, we willen echt dat het stopt'."

Snoeppotten met xtc

De verzendingen variëren in omvang: van enveloppen met een paar gram coke tot snoeppotten gevuld met 25 kilo aan xtc-pillen. Vooral xtc en speed worden vaak verstuurd, maar volgens Keeris wint crystal meth aan terrein.

In Australië zijn in een maand tijd 400 Nederlandse drugsverzendingen gevonden. Tussen 2019 en nu kreeg de Nederlandse politie 120 verzoeken uit het buitenland om informatie te verstrekken over pakketten.

Volgens Jelmer Ludwig, teamleider van het Postinterventieteam van de politie, zijn Australië en de VS de drugs uit Nederland zo beu, dat ze alle post extra kritisch bekijken. "Iedere verzending uit Nederland wordt intensief gecontroleerd", zegt hij. Dat leidt volgens hem in die landen tot "een stuwmeer" aan post.

De officier en de politiechef vrezen dat Nederlandse postpakketten op den duur zelfs Australië en de VS niet meer binnenkomen.