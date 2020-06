Actievoerders tegen politiegeweld St. Louis bedreigd met vuurwapens

Mark McCloskey zei vandaag tegen tv-zender KMOV-TV dat hij zijn geweer pakte, omdat hij zich bedreigd voelde. "Wij kregen toegeroepen dat wij en onze hond gedood zouden worden, dat ons huis in brand zou worden gestoken. We waren alleen, oog in oog met een boze menigte."

Burgemeester Krewson heeft inmiddels excuses aangeboden voor het vrijgeven van de privacygevoelige informatie. Haar video is verwijderd van Facebook. De gegevens die ze opsomde kwamen uit brieven van inwoners die ze ontving. Daarin wordt gevraagd om de politie in de stad anders in te richten, door het huidige politiekorps niet meer te financieren en dat geld te steken in een minder repressief veiligheidsbeleid.

Ze las de brieven voor op Facebook, inclusief namen en adressen van inzenders. "Hoewel deze gegevens publieke informatie zijn, was het niet mijn bedoeling om iemand schade of angst aan te jagen", aldus de burgemeester.

Petitie

Zo'n 40.000 mensen hebben inmiddels het aftreden van Krewson geëist via een online petitie. Mensenrechtenorganisatie ACLU noemde haar optreden "shockerend en ongepast, met blijkbaar als enige doel om de briefschrijvers te intimideren". Gemeenteraadslid Megan Green had het over "een gevaarlijke actie, bedoeld om tegenstanders monddood te maken".

Krewson, lid van de Democratische Partij, heeft nog niet gereageerd op de roep om haar aftreden.

In St. Louis wordt net als in veel andere steden al wekenlang geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld, na de dood van George Floyd in Minnesota vorige maand. St. Louis zelf heeft ook een geschiedenis van politiegeweld: in 2014 werd in de voorstad Ferguson de ongewapende tiener Michael Brown doodgeschoten door een politieagent. De stad was daarna wekenlang het toneel van protesten tegen politiegeweld, die soms uitliepen op rellen.