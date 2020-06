Donderdag extra uitzending voor coronavragen, stel alvast je vragen

Hoe groot is de kans op een tweede golf? Wat voor rol speelt ventilatie in de verspreiding? Deze en veel meer vragen over het coronavirus komen donderdag aan bod in een extra NOS-programma na het Achtuurjournaal.

In Het coronavirus: feiten en fabels staan opnieuw de vragen van het publiek centraal. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé leggen ze in de uitzending voor aan deskundigen.

Sinds het begin van de coronacrisis maakte de NOS al vier soortgelijke uitzendingen. Toen werden er steeds tienduizenden vragen ingestuurd door kijkers. Na de laatste uitzending op 28 mei is er veel gebeurd. Zo worden per 1 juli opnieuw veel coronamaatregelen versoepeld en worden er dagelijks maar enkele patiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Toch blijven er nog genoeg vragen over. Daarom kunnen kijkers opnieuw vragen insturen via coronavragen@nos.nl en via de sociale mediakanalen van de NOS: Facebook, Twitter en Instagram. Gebruik daarbij de hashtag #coronavragen.