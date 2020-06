Franse ex-premier Fillon krijgt celstraf voor verduisteren miljoen euro

De Franse oud-premier François Fillon is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan drie jaar voorwaardelijk, voor het verduisteren van ruim een miljoen euro. Ook zijn vrouw Penelope is als medeplichtige schuldig bevonden. Zij kreeg een voorwaardelijke celstraf van drie jaar. Ook zijn plaatsvervanger en handlanger Marc Joulaud werd door de rechter tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar veroordeeld.

De Fillons moeten het bedrag terugbetalen en zijn allebei bovendien verplicht een schadevergoeding van 375.000 euro te betalen aan het Franse parlement, de Assemblée Nationale.

Corruptieschandaal

Fillon (66) was tussen 2007 en 2012 premier onder president Nicolas Sarkozy. In 2017 deed hij zelf een gooi naar het presidentschap. Hij stond er goed voor in de peilingen, maar zijn campagne kwam in zwaar weer nadat het schandaal was onthuld door het weekblad Le Canard Enchaîné. In de eerste ronde werd hij uitgeschakeld.

Fillon was tussen 1981 en 2005 lid van het Franse parlement en bezorgde zijn vrouw en twee kinderen in die periode nepbanen. Zijn vrouw Penelope (64) ontving tussen 1998 en 2013 tonnen voor haar werk als parlementair medewerker van haar man, terwijl ze nauwelijks werkzaamheden verrichtte.

Volgens de rechter hebben François en Penelope Fillon met hun daden het vertrouwen van de bevolking in de politiek geschaad. Het ging om een "substantiële persoonlijke verrijking", aldus de rechter.

De Fillons hebben de aantijgingen altijd ontkend en gaan in beroep tegen de uitspraak. Fillon mag het beroep in vrijheid afwachten.