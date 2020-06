Verdachte dood Orlando Boldewijn: 'Ik heb die jongen niks aangedaan'

Rond de dood van Boldewijn zijn nog veel dingen onduidelijk. Zijn lichaam werd op zo'n vijftig meter van de waterkant en zo'n 16 meter van de boot van de verdachte gevonden, schrijft Omroep West. Hoe hij in het water is beland, is niet bekend.

Het enige dat justitie dan ook denkt te kunnen bewijzen is dat de verdachte Boldewijn in het water heeft zien liggen en hem aan zijn lot heeft overgelaten. De man belde ook niet met 112.

Paniek

Tijdens de zitting zei B. niet meer te weten wat er precies is gebeurd. Eerder zei hij tegen een vriend dat hij handen had gezien in het water en bubbeltjes. Op de vraag waarom hij niet 112 heeft gebeld, antwoordde de Hagenaar dat hij in paniek raakte.

De rechtbank heeft voor het proces tegen B. twee dagen uitgetrokken. Vandaag mogen de nabestaanden van Orlando gebruikmaken van hun spreekrecht. Donderdag komt het OM aan het woord.