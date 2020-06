Nieuwe registratie politiegeweld, ruim 14.000 incidenten vorig jaar

De politie heeft in 2019 tijdens 14.507 incidenten geweld gebruikt. Dat is ongeveer 0,5 procent van het totaal aantal incidenten waar de politie bij betrokken was.

Tijdens die geweldsincidenten werden 27.574 geweldsmiddelen ingezet, zoals duwen en trekken, het gebruik van de wapenstok, pepperspray en het vuurwapen.

Het totaal aantal incidenten is volgens politieonderzoeker Jaap Timmer vergelijkbaar met de aantallen over de afgelopen jaren. De inzet aan geweldsmiddelen is niet te vergelijken omdat er op een nieuwe manier wordt geregistreerd.

Alle gebruikte middelen

Tot nu toe werd alleen het zwaarste geweldsmiddel dat bij een incident was gebruikt opgeschreven. Nu tellen alle gebruikte middelen mee. Bijvoorbeeld in een situatie waar naast fysiek geweld ook pepperspray en de wapenstok worden gebruikt. "Wij hebben nu zicht op al deze drie toegepaste geweldsmiddelen, " zegt portefeuillehouder geweld bij de politie, Frank Paauw. "Dit stelt ons in staat beter te beoordelen hoe de geweldsinzet is gegaan, of het goed is gegaan en of we bij het een volgende keer opnieuw zo zouden doen. Zo blijven wij leren van onze geweldsinzetten."

In 59 procent van de geweldsincidenten gebruikten de politieagenten geen wapens, bijvoorbeeld door te duwen en trekken of slaan. Daarnaast werd in 8 procent een vuurwapen gebruikt om mee te dreigen of te schieten. De uitschuifbare wapenstok werd in 6 procent van de incidenten gebruikt en pepperspray in 5 procent.

1800 gevallen getoetst

Sinds begin 2019 is er bij elke eenheid een Commissie Geweldsaanwending die het toegepaste geweld toetst zodra er een vuurwapen is gebruikt, als er bij de arrestant meer dan licht letsel is ontstaan of als een hulpofficier van justitie het noodzakelijk vindt.

Het afgelopen jaar zijn er bijna 1800 gevallen getoetst. In 88 procent van deze situaties is geoordeeld dat sprake was van professioneel handelen. In een aantal gevallen is er aanleiding geweest om een disciplinaire straf op te leggen.