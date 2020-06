Wekdienst 29/6: Veiling 5G-frequenties begint • Uitspraak over flatbrand Arnhem

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Na jaren van voorbereiding begint om 10.00 uur de veiling van de 5G-frequenties. In ieder geval KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo doen mee. Pas als ze frequenties hebben voor de snellere opvolger van 4G, kunnen zij hun netwerk activeren. Hoe lang het bieden van de telecomproviders gaat duren is niet bekend; het kan weken of zelfs maanden duren. De overheid verwacht een minimale opbrengst van 900 miljoen euro.

De rechtbank in Arnhem doet uitspraak in de rechtszaak over de flatbrand tijdens nieuwjaarsnacht in de stad. Een vader en zijn 4-jarige zoontje kwamen daarbij om het leven. Tegen de twee minderjarige verdachten zijn werkstraffen geëist. De jongens zouden vuurwerk op een bank in de hal van het flatgebouw hebben gelegd.

In Suriname wordt het nieuwe parlement geïnstalleerd. Er wordt ook een parlementsvoorzitter gekozen en er wordt een datum geprikt voor de stemming over wie de nieuwe president van het land moet worden.

Wat heb je gemist?

Nu de hele wereld zoekt naar een vaccin tegen het coronavirus, wil de Europese Commissie dat tijdelijk de strenge regels voor genetische manipulatie opzij worden gezet. Dat moet de ontwikkeling van het vaccin versnellen. Het gaat om het begrip GMO (genetische gemodificeerde organismen).

Knutselen aan het dna van planten en dieren is aan strenge regels gebonden. Maar nu er zo snel mogelijk een vaccin tegen het virus nodig is, staan de strenge regels in de weg, vindt de Europese Commissie. Volgens Eurocommissaris Kyriakides is er geen tijd te verliezen en moet er binnen een paar weken gestemd worden. "Zolang er geen vaccin is, is niemand veilig." In het Europees Parlement zijn er grote voorstanders, maar ook felle tegenstanders.