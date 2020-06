Airbus schrapt duizenden banen en schroeft productie omlaag

Bij vliegtuigmaker Airbus verdwijnen de komende twee jaar duizenden banen vanwege de crisis in de luchtvaartsector door het coronavirus. Het Europese bedrijf verlaagt daarnaast de productie met 40 procent.

Airbus-topman Guillaume Faury zegt tegen de Duitse krant Die Welt dat hij geen keuze heeft. "We kunnen ons niet loskoppelen van de ontwikkelingen bij luchtvaarmaatschappijen."

Van het bestverkopende model A320 zullen nog maar 40 toestellen per maand worden gebouwd. Volgens Faury is voor veel afgebouwde vliegtuigen nog geen koper gevonden. De topman verwacht dat pas eind 2021 de productie terug is op het oude niveau.

Hoeveel banen exact verdwijnen is nog niet bekend. Faury wil eerst in gesprek met werknemers van Airbus.