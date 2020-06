25 besmettingen in verpleeghuis Maassluis

Het aantal besmettingen in het verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is gestegen naar 25. Woensdag waren het er nog zes. Het gaat om zeventien bewoners en acht medewerkers, meldt de Argos Zorggroep, waaronder het huis valt.

Nadat de eerste besmettingen waren vastgesteld, werd direct weer een bezoekverbod ingesteld, schrijft Rijnmond. De regeling was anderhalve week eerder versoepeld. "Alle huizen van Argos Zorggroep waren tot voor kort corona-vrij. Met het openstellen van de huizen voor bezoek, lopen we meer risico het virus binnen te halen", zegt Argos Zorggroep. "Elke beweging van buiten naar binnen is een kans voor het virus om mee te komen. We hopen dat het contactonderzoek hier meer inzicht in zal geven."

Alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners van de Tweemaster worden getest. Ook voert het verpleeghuis samen met de GGD een bron- en contactonderzoek uit om te achterhalen bij wie de uitbraak begon.

De besmette patiënten zijn ondergebracht op een speciale corona-afdeling van Argos in Vlaardingen. Medewerkers en vrijwilligers die besmet zijn geraakt of symptomen hebben zijn momenteel niet aan het werk.