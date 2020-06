Twee verpleeghuizen opnieuw in lockdown, andere gedeeltelijk dicht

Zeker twee verpleeghuizen hebben opnieuw de deuren moeten sluiten voor bezoek. Ze waren net een paar weken weer open voor familieleden en vrienden, maar moeten weer in lockdown door nieuwe coronabesmettingen onder bewoners.

Volgens brancheorganisatie Actiz zijn er ook "minder dan tien" verpleeghuizen die door nieuwe besmettingen alleen enkele afdelingen hebben gesloten. Actiz stelt dat het er mogelijk meer zijn, maar dit aantal is tot dusver bekend.

Sinds 25 mei mogen verpleeghuizen die coronavrij zijn weer bezoek ontvangen. Per 15 juni moesten alle verpleeghuizen weer hun deuren openen voor bezoekers, mits er geen besmettingen meer zijn onder de bewoners.

"Het virus is niet weg. Soms lukt het om een afdeling te isoleren en wel bezoekers toe te laten in de rest van het huis. Maar dat gaat lang niet altijd en dan geldt een lockdown voor het hele verpleeghuis", zegt woordvoerder Eric Bosman van Actiz.

'Corona is niet met vakantie'

Eerder vanavond zei minister De Jonge van Volksgezondheid tijdens de persconferentie over de corona-maatregelen dat verpleeghuizen bezoek echt weer moeten toelaten: "Het is begrijpelijk dat instellingen de schrik nog in de benen hebben. Maar nu het aantal besmettingen fors lager ligt, hoeft bezoek niet meer beperkt te worden als de locatie vrij is van besmettingen."

Conny Helder, bestuurslid van Actiz, vindt dat De Jonge "iets minder positief en generiek" had mogen zijn over het versoepelen van de bezoekregelingen. Ze pleit in Nieuwsuur voor maatwerk per verpleeghuis. "Er zijn toch weer kleine uitbraken in verpleeghuizen. Dat zal blijven gebeuren, het virus is niet met vakantie."

Bittere pil

Een van de verpleeghuizen die opnieuw dicht is gegaan, is de Tweemaster in Maassluis. Daar bleken zes bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Er is direct weer een bezoekverbod ingevoerd.

Voor de bewoners van het verpleeghuis is het een bittere pil, zegt een woordvoerder van de Tweemaster. Vanaf 15 juni, vorige week maandag, was de bezoekregeling verruimd. Nu zit alles weer dicht. "Dat is natuurlijk hartstikke vervelend voor de bewoners", legt de woordvoerder uit bij Rijnmond. "Maar het is nodig voor hun veiligheid."

De zes besmette bewoners van de Tweemaster zijn overgeplaatst naar een andere locatie.

