Opnieuw stevige stijging aantal besmettingen in VS

In verschillende staten in de Verenigde Staten is gisteren een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren liep het totaal aantal besmettingen in de VS volgens een telling van persbureau Reuters op tot meer dan 2,5 miljoen.

Onder meer in de zuidelijke staat Florida is het aantal besmettingen stevig toegenomen, met 9585. De Republikeinse gouverneur van de staat, Ron DeSantis, spreekt van een "echte explosie" in zijn staat. Eerder besloten de autoriteiten in Florida al om stranden te sluiten en beperkingen op te leggen aan de horeca.

Ook in andere Amerikaanse staten loopt het aantal coronabesmettingen snel op. In Georgia werden 1990 gevallen vastgesteld. en in Nevada 1099. In South Carolina ging het om 1604 nieuwe besmettingen, ook een record. En in Arizona werden gisteren 3591 nieuwe mensen met het coronavirus gemeld, net zoveel als het vorige record op dinsdag. Daarmee komt het totaal aantal vastgestelde besmettingen in die staat op ruim 70.000. Sommige ziekenhuizen in die staat zijn begonnen met het uitbreiden van de capaciteit.

Deskundigen zeggen dat het totaal aantal gevallen veel hoger is, omdat mensen zich niet laten te testen, of omdat ze niet of nauwelijks symptomen hebben.

Avondklok in Texas

Eerder werden in Texas al maatregelen afgekondigd, ook vanwege de stijging van het aantal nieuwe besmettingsgevallen. De Republikeinse gouverneur Greg Abbott eiste de sluiting van cafés en legde restaurants een beperking op: binnen mogen ze maximaal 50 procent van de capaciteit gebruiken.

In een plaatsje ten oosten van de hoofdstad Houston is gisteren bovendien een avondklok ingevoerd. Volgens de burgemeester Galena Park is dat nodig vanwege het coronavirus. De autoriteiten verhoogden het dreigingsniveau voor de publieke gezondheidssituatie naar het hoogste niveau, een teken dat de bevolking binnen moet blijven.

Pence komt niet

Vicepresident Pence heeft vanwege de nieuwe besmettingen zijn campagneactiviteiten in zwaar getroffen gebieden stilgelegd. Pence zou komende week afreizen naar Arizona en Florida om campagne te voeren, maar dat gaat niet door. Hij reist volgens een zegsman van zijn campagneteam nog wel naar de staten om daar te spreken met gouverneurs en medici.

Pence, die het coronateam van het Witte Huis leidt, sprak vrijdag nog geruststellende woorden. Hij zei dat de de verspreiding van het coronavirus is vertraagd, en de curve is afgevlakt. "We hebben levens gered." Volgens hem is de situatie nu anders dan twee maanden geleden. Hij zei dat de VS beter is voorbereid en dat het land er klaar voor is om de capaciteit uit te breiden en de zorg te ondersteunen. "Maar we hebben nog wel werk te doen."

De vicepresident zei dat de toename kan worden verklaard door het feit dat er meer getest wordt. Maar deskundigen zeggen dat de stijging ook komt door de versoepelingen van de maatregelen. Ook zeggen ze dat Amerikanen zich minder goed aan de regels houden.

Bioscopen zijn gesloten in de VS, maar niet alle. De Amerikanen herontdekken een tijdverdrijf dat zestig jaar geleden razend populair was: de openluchtbioscoop: